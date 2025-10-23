ЕС в окончательном варианте обсуждает использование замороженных активов России

Страны Европейского союза, не сумев договориться о механизме изъятия замороженных российских суверенных активов по схеме так называемого репарационного кредита, уже вступили в острый спор о том, как распределить эти средства и стоит ли делиться ими с Соединёнными Штатами. Об этом сообщает издание Politico.
По его сведениям, новая политическая драма рискует развернуться на саммите ЕС, открывающемся 23 октября. Франция, Германия и Италия настаивают, чтобы средства от «репарационного кредита» направлялись на закупку вооружений, произведённых европейскими компаниями. Эти страны хотят, чтобы деньги оставались внутри Евросоюза, а не уходили за океан в американский военно-промышленный комплекс.
В противовес им выступают Нидерланды, а также скандинавские и прибалтийские государства, которые считают, что Украина должна сама решать, как использовать выделенные средства, включая возможность закупать оружие у США. Разногласия обострились вокруг текста итогового заявления саммита: ведущие экономики ЕС добиваются включения формулировки, что экспроприация российских активов должна укрепить оборонную промышленность Европы.
Кроме того, часть этих средств Еврокомиссия планирует направить на покрытие потребностей Киева во внешнем бюджетном финансировании. Ситуацию усложняет то, что страны «Большой семёрки» уже предоставили Украине около 45 миллиардов евро кредитов под будущие доходы от инвестирования российских активов, со сроком возврата до 2042 года. Теперь Брюсселю предстоит решить, как именно он намерен выплачивать эти средства, если возьмёт под контроль сами активы.
Еврокомиссия рассчитывает на саммите заручиться поддержкой лидеров стран-членов в вопросе присвоения замороженных в Бельгии российских активов и получить мандат на разработку соответствующего механизма. Экспроприацию предполагается юридически оформить как «репарационный кредит», чтобы придать ей видимость законности.
Посол России в Бельгии Денис Гончар ранее заявил «ТАСС», что Москва расценит любые попытки изъятия активов как откровенное воровство. По его словам, ответ России последует незамедлительно, и Евросоюзу придётся подсчитывать собственные убытки.
