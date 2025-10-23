ЕС в окончательном варианте обсуждает использование замороженных активов России

Кроме того, часть этих средств Еврокомиссия планирует направить на покрытие потребностей Киева во внешнем бюджетном финансировании. Ситуацию усложняет то, что страны «Большой семёрки» уже предоставили Украине около 45 миллиардов евро кредитов под будущие доходы от инвестирования российских активов, со сроком возврата до 2042 года. Теперь Брюсселю предстоит решить, как именно он намерен выплачивать эти средства, если возьмёт под контроль сами активы.