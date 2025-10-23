Котенок: войска РФ вышли к внешнему рубежу обороны ВСУ у Красного Лимана

Российским подразделениям удалось выйти к внешнему рубежу обороны ВСУ под Красным Лиманом, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«ВС РФ вышли к внешнему рубежу обороны непосредственно Красного Лимана», — написал он.
Военкор заявил о значительном ухудшении положения противника в окрестностях города, в том числе к востоку от него.
Котенок сообщил о продвижении российских войск к Масляковке под Красным Лиманом и в направлении дороги в город из Заречного, а также о блокировании украинских боевиков в районе этого поселка.
Ранее стало известно о прорыве военнослужащих РФ в поселок Ставки. Сообщалось о ведении российскими бойцами разведки на окраинах Красного Лимана.