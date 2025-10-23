Французского велопутешественника освободили сразу после приговора суда в Приморье

PrimaMedia, 23 октября. Уголовное дело в отношении гражданина Франции Софиана Сехили, обвиняемого в незаконном пересечении государственной границы РФ, рассмотрел Пограничный районный суд Приморья. Иностранца отпустили в зале суда, сообщает Объёдинённая пресс-служба судебной системы Приморья.
Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке в связи с полным признанием подсудимым своей вины. По приговору суда, иностранцу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
«В соответствии с ч.5 ст. 72 УК РФ с учетом времени содержания под стражей с 4 сентября 2025 года по 20 октября 2025 года, гражданин Франции полностью освобожден от уплаты штрафа. Мера пресечения в виде заключения под стражу — отменена, Софиан Сехили освобожден и из-под стражи в зале суда», — сообщила Объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края.
Вещественные доказательства — заграничный паспорт, копия электронной визы, электронная книга, два мобильных телефона, видеокамера, навигатор и велосипед — возвращены законному владельцу.
Напомним, в сентябре 43-летнего француза задержали за незаконное пересечение российско-китайской границы. По данным следствия, Софиан Сехили совершал велопробег через Евразию, намереваясь установить мировой рекорд. Свой маршрут он начал в июле в Лиссабоне, преодолел территории Таджикистана, Монголии и Китая, а завершить путешествие планировал во Владивостоке.