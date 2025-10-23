Французского велопутешественника освободили сразу после приговора суда в Приморье

«В соответствии с ч.5 ст. 72 УК РФ с учетом времени содержания под стражей с 4 сентября 2025 года по 20 октября 2025 года, гражданин Франции полностью освобожден от уплаты штрафа. Мера пресечения в виде заключения под стражу — отменена, Софиан Сехили освобожден и из-под стражи в зале суда», — сообщила Объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края.