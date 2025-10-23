Писатель подал в суд на Меланию Трамп после слухов о связях с Эпштейном

Американский писатель Майкл Вольф подал в суд на первую леди США Меланию Трамп после того, как она обвинила его в клевете при помощи иска на 1 млрд долларов на фоне слухов о связях с обвиненным в торговле несовершеннолетними Джеффри Эпштейне, судебные документы получил TMZ, материал перевел aif.ru.