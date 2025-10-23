Ричмонд
Писатель подал в суд на Меланию Трамп после слухов о связях с Эпштейном

Майкл Вольф требует, чтобы Мелания «рассказала правду».

Американский писатель Майкл Вольф подал в суд на первую леди США Меланию Трамп после того, как она обвинила его в клевете при помощи иска на 1 млрд долларов на фоне слухов о связях с обвиненным в торговле несовершеннолетними Джеффри Эпштейне, судебные документы получил TMZ, материал перевел aif.ru.

Вольф утверждает, что Мелания отправила письмо с угрозами, в котором потребовала извинений за «ложные, клеветнические, пренебрежительные, вводящие в заблуждение и подстрекательские заявления».

В ответ Вольф подал судебную жалобу на первую леди. Журналист утверждает, что иск Мелании является попыткой запугать и заставить его замолчать после утверждений о том, что она впервые была представлена Дональду Трампу Эпштейном.

После подачи судебного иска писатель заявил изданию, что он «с нетерпением ждет возможности задать Мелании и президенту Трампу вопросы под присягой об их отношениях с Джеффри Эпштейном».

В свою очередь, представитель первой леди заявил, что Мелания гордится, что продолжает противостоять тем, кто распространяет злонамеренную ложь, отчаянно пытаясь получить незаслуженное внимание и деньги за свое незаконное поведение.

Ранее помощник Мелании раскрыл детали скандала вокруг связи Трампа с порнозвездой.

Узнать больше по теме
Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.
Читать дальше