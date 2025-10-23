В Карелии задержали собиравшего сведения о дислокации ВС РФ агента Киева

«В Республике Карелия пресечена противоправная деятельность гражданина России 1980 года рождения, причастного к оказанию содействия спецслужбам Украины в организации диверсионной деятельности на территории региона», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
По информации ведомства, задержанный через мессенджер Telegram вышел на связь с украинским куратором. По его заданию мужчина собрал разведданные о расположении подразделений Вооруженных сил (ВС) России и провел разведку железнодорожного моста для возможного теракта.
Подозреваемый полностью признал вину в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 281.1 («Содействие диверсионной деятельности») УК России. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста.
Сотрудники ФСБ РФ накануне задержали россиянина за передачу спецслужбам Украины данных о движении эшелонов военной техники по Транссибирской магистрали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), ч. 1.1 ст. 282.3 УК России и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности и участие в деятельности экстремистской организации»). Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Согласно санкциям этих статей, мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.