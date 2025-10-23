В Карелии задержали собиравшего сведения о дислокации ВС РФ агента Киева

Сотрудники ФСБ РФ накануне задержали россиянина за передачу спецслужбам Украины данных о движении эшелонов военной техники по Транссибирской магистрали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), ч. 1.1 ст. 282.3 УК России и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности и участие в деятельности экстремистской организации»). Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Согласно санкциям этих статей, мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.