В России увеличат число семей, получающих ежемесячное пособие на ребёнка

Ранее стало известно, что в 2026 году Социальный фонд России начнёт выплачивать семейную налоговую выплату семьям, воспитывающим двух и более детей. Согласно утверждённому закону, первые выплаты поступят уже в июне. Заявления на получение средств можно будет подать с 1 июня по 1 октября, преимущественно через портал «Госуслуги».