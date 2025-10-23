Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Моди не приедет на АСЕАН и не встретится с Трампом

Глава правительства Индии Нарендра Моди отказался от поездки на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии 26—28 октября. Политик намерен участвовать в мероприятии только в онлайн-формате. Его встреча с американским президентом Дональдом Трампом в Куала-Лумпуре не состоится.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

О своем отказе приехать на саммит Нарендра Моди сообщил во время телефонной беседы с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, пишут «Ведомости» со ссылкой на агентство Bloomberg. О разговоре с индийским коллегой Ибрагим рассказал в соцсетях. Он указал, что премьер Индии обосновал свой отказ прибыть в Куала-Лумпур тем, что в его стране празднуют Дипавали — фестиваль огней, символизирующий победу добра над злом, который принято считать праздником нового года.

«Я уважаю это решение и передаю ему и всему народу Индии свои поздравления с Дипавали», — приводит слова Ибрагима Bloomberg.

Агентство акцентировало внимание на том, что Моди не приедет на саммит в Куала-Лумпуре, где намерены присутствовать американский лидер Дональд Трамп и премьер Государственного совета КНР Ли Цян.

22 октября Трамп сделал очередное заявление, касающееся Индии. Политик сообщил, что эта страна откажется от закупок российской нефти. Ранее об отказе индийских властей от приобретения нефтепродуктов из РФ он заявлял 17 октября во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Информационный портал Mint подтвердил, что Индия, вероятно, согласится на сокращение импорта нефти из России после подписания торгового соглашения с США. По условиям договора американцы уменьшат торговые тарифы на экспорт из южноазиатской республики почти в три раза — с 50% до 15−16%.

Узнать больше по теме
Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше