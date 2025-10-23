Bloomberg: Моди не приедет на АСЕАН и не встретится с Трампом

О своем отказе приехать на саммит Нарендра Моди сообщил во время телефонной беседы с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, пишут «Ведомости» со ссылкой на агентство Bloomberg. О разговоре с индийским коллегой Ибрагим рассказал в соцсетях. Он указал, что премьер Индии обосновал свой отказ прибыть в Куала-Лумпур тем, что в его стране празднуют Дипавали — фестиваль огней, символизирующий победу добра над злом, который принято считать праздником нового года.
«Я уважаю это решение и передаю ему и всему народу Индии свои поздравления с Дипавали», — приводит слова Ибрагима Bloomberg.
Агентство акцентировало внимание на том, что Моди не приедет на саммит в Куала-Лумпуре, где намерены присутствовать американский лидер Дональд Трамп и премьер Государственного совета КНР Ли Цян.
22 октября Трамп сделал очередное заявление, касающееся Индии. Политик сообщил, что эта страна откажется от закупок российской нефти. Ранее об отказе индийских властей от приобретения нефтепродуктов из РФ он заявлял 17 октября во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
Информационный портал Mint подтвердил, что Индия, вероятно, согласится на сокращение импорта нефти из России после подписания торгового соглашения с США. По условиям договора американцы уменьшат торговые тарифы на экспорт из южноазиатской республики почти в три раза — с 50% до 15−16%.