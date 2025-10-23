Bloomberg: Моди не приедет на АСЕАН и не встретится с Трампом

О своем отказе приехать на саммит Нарендра Моди сообщил во время телефонной беседы с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, пишут «Ведомости» со ссылкой на агентство Bloomberg. О разговоре с индийским коллегой Ибрагим рассказал в соцсетях. Он указал, что премьер Индии обосновал свой отказ прибыть в Куала-Лумпур тем, что в его стране празднуют Дипавали — фестиваль огней, символизирующий победу добра над злом, который принято считать праздником нового года.