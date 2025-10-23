Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим ЧС ввели в районе Копейска после взрыва на заводе

В Копейском городском округе Челябинской области введён режим чрезвычайной ситуации после взрыва на «Заводе пластмасс».

В Копейском городском округе Челябинской области введён режим чрезвычайной ситуации после взрыва на «Заводе пластмасс». Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в своём Telegram-канале.

«Идёт следствие, будут установлены все обстоятельства трагедии. Хочу ещё раз подчеркнуть — об атаке БПЛА речь не идёт», — отметил глава области.

Специальные службы продолжают работу на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что из-за взрыва погибли 12 человек. ЧП случилось накануне вечером. По предварительным данным, причиной трагедии считают нарушение требований безопасности.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше