Режим ЧС ввели в районе Копейска после взрыва на заводе

В Копейском городском округе Челябинской области введён режим чрезвычайной ситуации после взрыва на «Заводе пластмасс». Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в своём Telegram-канале.
«Идёт следствие, будут установлены все обстоятельства трагедии. Хочу ещё раз подчеркнуть — об атаке БПЛА речь не идёт», — отметил глава области.
Специальные службы продолжают работу на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что из-за взрыва погибли 12 человек. ЧП случилось накануне вечером. По предварительным данным, причиной трагедии считают нарушение требований безопасности.
