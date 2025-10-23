Новый отряд БАРС-8 «Хабаровск» отправился в зону СВО

«Помните: истинная слава приходит к тем, кто совершает героические поступки не ради награды, а ради свободы своей страны и спасения людей. Пусть родная хабаровская земля, наша поддержка, а также тепло ваших родных и близких будут всегда в вашем сердце», — сказал глава края Дмитрий Демешин.