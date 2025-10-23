Новый отряд БАРС-8 «Хабаровск» отправился в зону СВО

ИА AmurMedia, 23 октября. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провел неформальную встречу с бойцами добровольческого отряда БАРС-8 «Хабаровск», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Группа из 12 человек отправляется для выполнения задач в зоне специальной военной операции.
«Благодарю вас за осознанное решение стать вооруженными защитниками России и пополнить ряды краевого добровольческого отряда БАРС-8 “Хабаровск”. Убежден, что Родине служить надо. И самые лучшие люди — это те, кто в условиях, когда Родине сложнее, это решение принимают по-честному и по-настоящему», — отметил глава региона.
Дмитрий Демешин подчеркнул, что задача краевых властей — оказывать отряду всестороннюю поддержку, системно обеспечивать его всем необходимым и окружить заботой родных и близких.
«Мы постоянно на связи с командованием БАРСа и оперативно реагируем на все поступающие запросы», — сказал губернатор края.
В конце встречи он пожелал будущим бойцам успешного выполнения задач, призвал беречь себя и своих товарищей и вернуться домой живыми и здоровыми.
«Помните: истинная слава приходит к тем, кто совершает героические поступки не ради награды, а ради свободы своей страны и спасения людей. Пусть родная хабаровская земля, наша поддержка, а также тепло ваших родных и близких будут всегда в вашем сердце», — сказал глава края Дмитрий Демешин.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в сентябре несколько бойцов отряда БАРС-8 «Хабаровск» завершили выполнение боевых задач в зоне СВО и вернулись домой. В составе отряда были сотрудники правительства края, органов исполнительной власти, муниципальных администраций, жители региона.