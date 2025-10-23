Авиация поразила позиции боевиков ВСУ у днепропетровского села Коломийцы

Кадры авиаудара по позициям боевиков ВСУ у днепропетровского села Коломийцы опубликовал Telegram-канал «Воин DV».
«Оперативно-тактическая авиация 11 гвардейской армии ВВС и ПВО работает по вражеским позициям в районе н.п. Коломийцы», — говорится в публикации.
Сообщается, что украинские боевики безуспешно пытаются укрыться от ударов российской авиации в посадках в окрестностях села. Местоположение противника выявляется в ходе разведки.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения пункта временной дислокации боевиков 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»* в Сумской области.
* признан в РФ террористической организацией и запрещен.