Le Figaro: во Франции призвали готовиться к войне с Россией

Франция должна быть готова к столкновению с Россией в ближайшие три-четыре года. С таким заявлением выступил глава генерального штаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон. Об этом он сказал, выступая перед депутатами комитета обороны, пишет Le Figaro.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Первая задача, которую я поставил перед армией, — быть готовыми к столкновению через три-четыре года, которое станет своего рода проверкой», — приводит слова генерала RTVI.

Он уточнил, что столкновение с РФ может стать продолжением уже идущей гибридной войны или перерасти в более масштабное противостояние.

По словам Мадона, Россия — это страна, которая «может поддаться искушению» перенести военные действия в Европу, поэтому этот фактор должен стать ключевым в формировании оборонной стратегии Франции. Глава французского генштаба уверен, что в сложившейся обстановке требуется наращивание военных расходов.

Проект оборонного бюджета Франции предусматривает увеличение финансирования в 2026 году до 57,1 млрд евро. Данный показатель на 13% превышает расходы на оборону в текущем году. Таким образом, в 2026 году финансирование вооруженных сил Франции достигнет 2,2% ВВП.

20 октября Европейская комиссия обнародовала оборонный план до 2030 года, указав в нем Россию источником угрозы европейской безопасности в обозримом будущем. Как полагает Politico, подобные меры являются недвусмысленным сигналом: Брюссель начинает активную подготовку к войне.

На следующий день директор СВР Сергей Нарышкин заявил о намерении НАТО в кратчайшие сроки подготовиться к конфликту с Россией. Он сообщил, что европейский ВПК многократно увеличил мощности, а также о том, что мобилизационные мероприятия и так называемое «зомбирование» населения идеей о неизбежной агрессии со стороны Москвы переведены на регулярную основу.

