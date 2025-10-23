Le Figaro: во Франции призвали готовиться к войне с Россией

«Первая задача, которую я поставил перед армией, — быть готовыми к столкновению через три-четыре года, которое станет своего рода проверкой», — приводит слова генерала RTVI.
Он уточнил, что столкновение с РФ может стать продолжением уже идущей гибридной войны или перерасти в более масштабное противостояние.
По словам Мадона, Россия — это страна, которая «может поддаться искушению» перенести военные действия в Европу, поэтому этот фактор должен стать ключевым в формировании оборонной стратегии Франции. Глава французского генштаба уверен, что в сложившейся обстановке требуется наращивание военных расходов.
20 октября Европейская комиссия обнародовала оборонный план до 2030 года, указав в нем Россию источником угрозы европейской безопасности в обозримом будущем. Как полагает Politico, подобные меры являются недвусмысленным сигналом: Брюссель начинает активную подготовку к войне.
На следующий день директор СВР Сергей Нарышкин заявил о намерении НАТО в кратчайшие сроки подготовиться к конфликту с Россией. Он сообщил, что европейский ВПК многократно увеличил мощности, а также о том, что мобилизационные мероприятия и так называемое «зомбирование» населения идеей о неизбежной агрессии со стороны Москвы переведены на регулярную основу.