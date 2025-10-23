Государство, которое больше не выносит правду: Власть превратила дезинформацию в Молдове в новую религию

«PAS превратила дезинформацию в новую религию, религию, не допускающую сомнений, а лишь требующую покорности», — пишет Влад Филат в соцсетях.
«Как и любая догма, она порождает войны: власть открыла юридический крестовый поход против всех критических голосов. Сегодня происходящее уже нельзя назвать обычным политическим конфликтом, это спланированная атака на свободу мнений. Пространство зрелой публичной дискуссии заменено идеологической войной против любого проявления независимого мышления. Любое неудобное высказывание объявляется “информационной ересью”, а наказанием за ересь становится суд, инструмент морального, профессионального и финансового уничтожения.
Первый сигнал подала сама Майя Санду, подав в суд на журналиста Георге Гонцу с требованием компенсации в 100 000 леев, шаг беспрецедентный для президентского института. За ней последовал Игорь Гросу, подтвердив тем самым, что это не случайность, а стратегия. Затем депутат PAS Раду Мариан подал иск против Василе Костюка, а министр образования Дан Перчун публично заявил: «Мы будем подавать жалобы на всех, кто распространяет фейки». Его фраза «Мы были слишком терпимыми» прозвучала как холодное предупреждение: терпение закончилось, начинается расправа.
Сегодня политическая власть присвоила себе право определять, что есть истина, а что ложь. Республика Молдова незаметно перешла от культивирования страхов к институционализации ужаса. Истина больше не защищается аргументами, она навязывается приговорами. PAS не просто запугивает общество, но и демонстрирует полный контроль над судебной системой. Это демонстрация силы: партия-государство больше не несёт ответственности за свои действия, потому что сама определяет вину.
Так называемые «реформы безопасности» вступили в заключительную фазу, фазу дисциплинирования общества. Подчинение Центра PATRIOT напрямую президенту и превращение Высшего совета безопасности в президентский штаб позволяют политически направлять все силовые структуры: СИБ, НЦБК, прокуратуру, налоговую инспекцию, Совет по аудиовизуалу и ANRE. Центр PATRIOT стал единым фильтром восприятия реальности: любая критика, аналитика или журналистское расследование могут быть объявлены «угрозой национальной безопасности», что даёт власти юридическое основание для репрессий. Формально свобода слова не отменена, но фактически уничтожена страхом и постоянным давлением.
PAS больше не рассматривает критику как условие демократии, для них это стратегическая уязвимость. В их логике государство хрупко, а общественное мнение — брешь, которую нужно закрыть. Поэтому журналист, активист или гражданин, оспаривающий власть, превращается в «угрозу безопасности». Реакции власти становятся демонстративными, непропорциональными, показательно карательными, не ради исправления информации, а ради уничтожения права на интерпретацию.
Понятие «захваченное государство» перевёрнуто: вместо освобождения государства PAS вновь его захватила под предлогом «национальной защиты». Защита превратилась в оправдание слежки, а слежка, в основу подавления. В этой новой формуле власти PAS уже не управляет, а администрирует страх. Не ищет поддержки, а требует подчинения. Не стремится к легитимности через выборы, а добивается её через навязанную тишину.
Самое опасное, не злоупотребления как таковые, а абсолютная уверенность власти в собственной безнаказанности. Правда стала врагом государства, а страх, официальной политикой власти".