Государство, которое больше не выносит правду: Власть превратила дезинформацию в Молдове в новую религию

Первый сигнал подала сама Майя Санду, подав в суд на журналиста Георге Гонцу с требованием компенсации в 100 000 леев, шаг беспрецедентный для президентского института. За ней последовал Игорь Гросу, подтвердив тем самым, что это не случайность, а стратегия. Затем депутат PAS Раду Мариан подал иск против Василе Костюка, а министр образования Дан Перчун публично заявил: «Мы будем подавать жалобы на всех, кто распространяет фейки». Его фраза «Мы были слишком терпимыми» прозвучала как холодное предупреждение: терпение закончилось, начинается расправа.