Раскрыто, какие новые обязанности введут для владельцев домашних животных в РФ

Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ предложили законопроект, который обяжет хозяев питомцев убирать за своими животными не только на улице, но и в общих помещениях многоквартирных домов. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на текст инициативы.