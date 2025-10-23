Ричмонд
Раскрыто, какие новые обязанности введут для владельцев домашних животных в РФ

Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ предложили законопроект, который обяжет хозяев питомцев убирать за своими животными не только на улице, но и в общих помещениях многоквартирных домов.

Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ предложили законопроект, который обяжет хозяев питомцев убирать за своими животными не только на улице, но и в общих помещениях многоквартирных домов. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на текст инициативы.

Согласно действующим правилам, владельцы обязаны убирать продукты жизнедеятельности питомца исключительно во время выгула. Законодатели намерены внести поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», чтобы расширить эту норму. Теперь уборка станет обязательной и в местах общего пользования — подъездах, лифтах и дворах жилых комплексов. Порядок уборки, как предполагается, будет установлен муниципальными органами.

Также инициатива запрещает посещение с собаками магазинов, кафе, ресторанов, медицинских и образовательных учреждений. Исключением останутся только собаки-поводыри, сопровождающие людей с ограниченными возможностями.

Отдельное внимание уделено правилам перевозки питомцев в общественном транспорте. Согласно проекту, животные должны находиться на коротком поводке, в наморднике или в переноске. В случае одобрения поправки вступят в силу 1 сентября 2026 года.

