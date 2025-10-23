Трамп рассказал, почему его встречу с Путиным в Будапеште было решено отменить

Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решения об отмене встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, поскольку сомневался, что стороны переговоров достигнут «нужной цели».
Трамп сказал в Белом доме, что в будущем планирует встретиться с российским коллегой и по-прежнему хотел бы содействовать урегулированию украинского конфликта.
После избрания Трампа президентом США он многократно говорил с Путиным по телефону. Первая с тех пор встреча между российским и американским лидерами состоялась в Анкоридже 15 августа. Переговоры продлились 2 часа 45 минут.
