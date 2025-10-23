Глава МОК отреагировала на недопуск белорусских лыжников на Олимпиаду-2026

Глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри отреагировала на недопуск белорусских лыжников на Олимпиаду-2026, которая состоится в Италии. Подробности рассказали в пресс-службе Национального олимпийского комитета.
Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) 21 октября 2025 года принял решение о недопуске белорусских спортсменов к отбору на зимние Олимпийские игры 2026 года (подробнее мы писали здесь). Глава комиссии спортсменов НОК Александр Богданович и его заместитель Сергей Рутенко 22 октября приняли участие в видеоконференции с комиссией атлетов и главой МОК.
Во время видеоконференции белорусская сторона отметила, что ознакомилась с решением федерации и уточнила: все белорусские спортсмены поддерживают принципы автономии, политического нейтралитета и отсутствия дискриминации.
«Мы с надеждой ожидаем, что Международный олимпийский комитет будет решительно и последовательно защищать права всех спортсменов независимо от их национальности. В связи с этим возникает вопрос, последует ли со стороны МОК какая-то реакция в отношении “зимних” международных федераций после вчерашнего решения FIS», — говорится в сообщении НОК.
Глава МОК заметила, что работа комитета состоит в том, чтобы все атлеты имели возможность принять участие в Олимпийских играх. Она заявила: никто из спортсменов не должен нести ответственность за политические решения и взгляды. По ее словам, это легко сказать, однако порой очень сложно осуществить.
— Важен открытый диалог. Необходимо обсуждать все эти вопросы, несмотря на их сложность… Я знаю об обсуждении вашего вопроса FIS, но еще ожидаю полной информации от президента федерации, чтобы досконально понимать дискуссию, которая состоялась, — сообщила глава МОК.
Кирсти Ковентри уточнила, что пока у нее нет на руках официального отчета о результатах совета. Вместе с тем она пообещала белорусской стороне вернуться с ответом после того, как пообщается с президентом FIS, «когда у нас будет полное понимание того, что происходило на заседании совета».
Тем временем 21-кратный чемпион белорус Игорь Бокий не сможет больше выступать на Паралимпийских играх — его заболевание исключено из списка.