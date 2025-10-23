Бельгия может заблокировать решение о конфискации активов РФ

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер прокомментировал позицию страны по вопросу конфискации суверенных активов России. Он отметил, что даже в период Второй мировой войны подобные меры не применялись к замороженным активам различных государств.
Глава бельгийского правительства подчеркнул, что его страна блокирует соответствующее решение Европейского союза. По его словам, Бельгия готова рассмотреть возможность конфискации только при условии полного распределения всех возможных рисков между всеми странами-членами ЕС.
«Я хочу, чтобы риски были полностью распределены, потому что это большой риск. Так что, если вы хотите сделать такой шаг, то нам придется сделать это вместе», — указал он.
Напомним, Европейский Союз в настоящее время активно обсуждает, как использовать замороженные активы России. Однако это вызвало разногласия внутри альянса.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что намерение ЕС по использованию суверенных активов РФ для помощи Украине являются преступным шагом.