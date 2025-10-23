Плюс 200% от оклада: в Беларуси подняли надбавки для отдельных специалистов. Кто будет получать больше?

Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Надбавки за стаж теперь составляют:
- до 2 лет — 10% к окладу;
- от 2 до 5 лет — 15%;
- от 5 до 10 лет — 20%;
- от 10 до 15 лет — 25%;
- свыше 15 лет — 30%.
Кроме того, предусмотрена специальная надбавка за специфику работы — она может превышать 200% от оклада. Получить ее смогут сотрудники, участвующие в разработке технологий и продуктов общегосударственного значения: от патентоспособных решений до высокотехнологичной продукции для экспорта и импортозамещения.
Также сохраняется право на дополнительные выплаты — за личный вклад, значимость работы и особенности выполняемых научных задач.
Вакансия с зарплатой 14 400 рублей появилась в Беларуси.
Одна из самых высокооплачиваемых вакансий последних месяцев размещена на сайте Государственной службы занятости. ОАО «Белтрубопроводстрой» ищет начальника технологического отдела по бурению с зарплатой 14 400 рублей.
Работа — в Минске, с гибким графиком. От кандидата требуется высшее образование и опыт в строительстве методом горизонтально и наклонно-направленного бурения.
Среди обязанностей — координация буровых работ, снабжение участков материалами, контроль технологий и охраны труда, а также внедрение современных методов бурения. Работа связана с командировками — в частности, в Хабаровский и Красноярский края.