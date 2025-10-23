Ричмонд
Плюс 200% от оклада: в Беларуси подняли надбавки для отдельных специалистов. Кто будет получать больше?

Национальная академия наук Беларуси утвердила новые размеры надбавок для сотрудников бюджетных научных организаций. Доплаты будут начисляться сверх уже действующих правительственных надбавок и призваны стимулировать специалистов, занятых в приоритетных направлениях.

Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Надбавки за стаж теперь составляют:

  • до 2 лет — 10% к окладу;
  • от 2 до 5 лет — 15%;
  • от 5 до 10 лет — 20%;
  • от 10 до 15 лет — 25%;
  • свыше 15 лет — 30%.

Кроме того, предусмотрена специальная надбавка за специфику работы — она может превышать 200% от оклада. Получить ее смогут сотрудники, участвующие в разработке технологий и продуктов общегосударственного значения: от патентоспособных решений до высокотехнологичной продукции для экспорта и импортозамещения.

Также сохраняется право на дополнительные выплаты — за личный вклад, значимость работы и особенности выполняемых научных задач.

Вакансия с зарплатой 14 400 рублей появилась в Беларуси.

Одна из самых высокооплачиваемых вакансий последних месяцев размещена на сайте Государственной службы занятости. ОАО «Белтрубопроводстрой» ищет начальника технологического отдела по бурению с зарплатой 14 400 рублей.

Работа — в Минске, с гибким графиком. От кандидата требуется высшее образование и опыт в строительстве методом горизонтально и наклонно-направленного бурения.

Среди обязанностей — координация буровых работ, снабжение участков материалами, контроль технологий и охраны труда, а также внедрение современных методов бурения. Работа связана с командировками — в частности, в Хабаровский и Красноярский края.