На Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение

Запорожская АЭС спустя 30 дней снова начала получать внешнее электропитание, сообщила пресс-служба станции.

Источник: РИА "Новости"

«На Запорожской АЭС возобновлена подача электроэнергии для обеспечения собственных нужд станции. Высоковольтная линия электропередачи “Днепровская” введена в работу после проведенного ремонта», — говорится в сообщении.

Высоковольтная линия электропередачи «Днепровская» была выведена из строя 23 сентября из-за украинской атаки. Все это время АЭС питали резервные дизель-генераторы.

Для ремонта необходимо было обеспечить режим тишины, российская сторона поставила вопрос об этом перед МАГАТЭ. 18 октября агентство сообщило о начале ремонта поврежденных ЛЭП. Накануне в МИД рассказали, что Киев дал гарантии безопасности для восстановления линии электропередач.

Материал дополняется.

