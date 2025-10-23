На Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение

Для ремонта необходимо было обеспечить режим тишины, российская сторона поставила вопрос об этом перед МАГАТЭ. 18 октября агентство сообщило о начале ремонта поврежденных ЛЭП. Накануне в МИД рассказали, что Киев дал гарантии безопасности для восстановления линии электропередач.