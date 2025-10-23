На Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение

«На Запорожской АЭС возобновлена подача электроэнергии для обеспечения собственных нужд станции. Высоковольтная линия электропередачи “Днепровская” введена в работу после проведенного ремонта», — говорится в сообщении.
Высоковольтная линия электропередачи «Днепровская» была выведена из строя 23 сентября из-за украинской атаки. Все это время АЭС питали резервные дизель-генераторы.
Материал дополняется.
