Лукашенко проведет большое совещание по Витебской области 24 октября

По словам Крутого, учитывая, что названные вопросы имеют значение в масштабах всей страны, на совещании будут представлены делегации и из других областей Беларуси. Он отметил, что глава государства во время посещения Полоцка в 2024 году, потребовал от руководства Витебской области детально разобраться с ситуацией в каждом из 21 района Витебской области, а также выработать простую, понятную и доступную программу развития каждого района.