Лукашенко проведет большое совещание по Витебской области 24 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 24 октября проведет большое совещание по Витебской области. Об этом рассказал глава Администрации президента Дмитрий Крутой. Подробности приводит БелТА.
Глава Администрации отметил, что в числе основных тем предстоящего большого совещания у главы государства — ситуация в агропромышленном секторе Витебской области, где некоторое время назад создавались интеграционные структуры. Он уточнил, что эффективность работы в подобном формате и перспективны развития окажутся предметом детального обсуждения.
Дмитрий Крутой обратил внимание, что еще одной большой темой на совещании станет падеж скота, а также меры, необходимые для улучшения ситуации в этой сфере не только в масштабах Витебской области, но и в целом в Беларуси.
— Мы пригласили более 300 должностных лиц. Это фактически весь актив Витебской области. Руководители ключевых предприятий, все руководство райисполкомов, ключевых подразделений Витебского облисполком, — обратил внимание глава Администрации президента.
По словам Крутого, учитывая, что названные вопросы имеют значение в масштабах всей страны, на совещании будут представлены делегации и из других областей Беларуси. Он отметил, что глава государства во время посещения Полоцка в 2024 году, потребовал от руководства Витебской области детально разобраться с ситуацией в каждом из 21 района Витебской области, а также выработать простую, понятную и доступную программу развития каждого района.
Дмитрий Крутой сообщил, что весной 2025 года председатель Витебского облисполкома Александр Субботин представил программу президенту Беларуси. Но, выяснилось, что большинство мероприятий проработаны не были.
— Как президент емко отметил, это было фактически прожектерство. И он отправил эти документы на доработку, — пояснил глава Администрации президента.
Вместе с тем он обратил внимание, что есть проблемы на отдельных предприятиях: «Витебскдрев», «Белвест», Полоцкий молочный комбинат. Крутой заявил, что некоторые из них готовят коллективное обращение к главе государства с просьбой разобраться, что там происходит (подробнее мы писали здесь). По его словам, вопросов по программе развития Витебской области на самом деле очень-очень много.
