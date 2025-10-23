Ричмонд
Путин поручил прокуратуре подписать конвенцию ООН против киберпреступности

Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре подписать от имени России конвенцию ООН против киберпреступности. Соответствующее распоряжение было размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

«Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании Конвенции Организации Объединенных Наций против киберпреступности; укреплении международного сотрудничества в борьбе с отдельными видами преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных систем, и в электронном обмене информацией, касающейся тяжких преступлений, принятое Генеральной Ассамблеей ООН 24 декабря 2024 года», — говорится в документе.

Согласно тексту распоряжения, глава государства поручил ведомству «подписать указанную Конвенцию от имени Российской Федерации». Документ направлен на усиление международного взаимодействия в противодействии отдельным видам преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. Конвенция также предусматривает создание механизмов для электронного обмена данными о тяжких преступлениях.

Глава Генпрокуратуры России Александр Гуцан 20 октября подписал соглашения о сотрудничестве с генпрокуратурой Таджикистана. В ходе двусторонней встречи генеральных прокуроров государств были подписаны два соглашения о сотрудничестве.

Один документ предусматривает развитие наиболее эффективным способом взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес. Целью документа является достижение практических результатов в области борьбы с преступностью, защиты прав и свобод человека, говорится в заявлении. Второе соглашение посвящено вопросам взаимодействия органов военных прокуратур.

