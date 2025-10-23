Путин поручил прокуратуре подписать конвенцию ООН против киберпреступности

«Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании Конвенции Организации Объединенных Наций против киберпреступности; укреплении международного сотрудничества в борьбе с отдельными видами преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных систем, и в электронном обмене информацией, касающейся тяжких преступлений, принятое Генеральной Ассамблеей ООН 24 декабря 2024 года», — говорится в документе.