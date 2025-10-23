Ричмонд
Лавров посетит Беларусь 27−29 октября

23 октября, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Беларусь 27—29 октября. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27—28 октября по приглашению министра иностранных дел Республики Беларусь посетит с рабочим визитом эту страну во главе российской делегации для участия в третьей международной конференции по евразийской безопасности», — сказала Мария Захарова.

«Данный форум, созываемый по инициативе Президента Республики Беларусь, проходит в Минске третий год подряд. И за это время конференция стала ведущей международной площадкой для серьезного обсуждения значимых для государств Евразии вопросов, связанных с различными аспектами безопасности. В ней принимают участие высокие должностные лица, руководство исполнительных структур, действующих на континенте интеграционных объединений, таких как Союзное государство, ОДКБ, СНГ, ШОС, представители академического, экспертного сообщества, средств массовой информации», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Она сообщила, что запланировано выступление главы российского внешнеполитического ведомства на пленарной сессии минской конференции, в ходе которого особое внимание будет уделено путям реализации российской инициативы формирования архитектуры евразийской безопасности, а также вопросу разработки евразийской хартии многополярности разнообразия в XXI веке. В своем выступлении министр иностранных дел России планирует изложить актуальные оценки военно-политической ситуации на пространстве Евразии.

«На полях этой конференции Сергей Лавров проведет рабочие встречи с министром иностранных дел Республики Беларусь и с представителями высокого уровня других зарубежных государств», — добавила Мария Захарова.

