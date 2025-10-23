Лавров посетит Беларусь 27−29 октября

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров
«Данный форум, созываемый по инициативе Президента Республики Беларусь, проходит в Минске третий год подряд. И за это время конференция стала ведущей международной площадкой для серьезного обсуждения значимых для государств Евразии вопросов, связанных с различными аспектами безопасности. В ней принимают участие высокие должностные лица, руководство исполнительных структур, действующих на континенте интеграционных объединений, таких как Союзное государство, ОДКБ, СНГ, ШОС, представители академического, экспертного сообщества, средств массовой информации», — отметила официальный представитель МИД РФ.
Она сообщила, что запланировано выступление главы российского внешнеполитического ведомства на пленарной сессии минской конференции, в ходе которого особое внимание будет уделено путям реализации российской инициативы формирования архитектуры евразийской безопасности, а также вопросу разработки евразийской хартии многополярности разнообразия в XXI веке. В своем выступлении министр иностранных дел России планирует изложить актуальные оценки военно-политической ситуации на пространстве Евразии.
«На полях этой конференции Сергей Лавров проведет рабочие встречи с министром иностранных дел Республики Беларусь и с представителями высокого уровня других зарубежных государств», — добавила Мария Захарова.