Глава МИД Рыженков передал президенту этой страны личное послание Лукашенко

Министр иностранных дел Максим Рыженков передал президенту Алжира личное послание президента Беларуси Александра Лукашенко. Подробности обнародовали в пресс-службе МИД Беларуси.
Глава МИД Беларуси 22 и 23 октября с рабочим визитом посещает Алжир. В первый день визита президент Алжира Абдельмаджид Теббун принял Максима Рыженкова, подтвердив высокий уровень политического взаимодействия между двумя странами. Глава государства добавил, что высокий уровень базируется на совпадении позиций по ключевым вопросам международного порядка, взаимной поддержке, дружбе, политической воле к их трансформации во взаимовыгодные экономические проекты.
Глава МИД Беларуси передал личное послание Лукашенко президенту одной из стран. Фото: mfa.gov.by.
Министр иностранных дел передал президенту Алжира оригинал личного послания президента Беларуси Александра Лукашенко с видением белорусской стороны по развитию двустороннего сотрудничества с акцентом на экономику в контексте празднования 30-летия установления дипломатических отношений между странами.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал страну, с которой готов работать день и ночь.
Тем временем Беларусь заявила про готовность сотрудничать с Литвой по вопросам границы.
Кроме того, Лукашенко проведет большое совещание по Витебской области 24 октября.