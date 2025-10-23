Глава МИД Рыженков передал президенту этой страны личное послание Лукашенко

Глава МИД Беларуси 22 и 23 октября с рабочим визитом посещает Алжир. В первый день визита президент Алжира Абдельмаджид Теббун принял Максима Рыженкова, подтвердив высокий уровень политического взаимодействия между двумя странами. Глава государства добавил, что высокий уровень базируется на совпадении позиций по ключевым вопросам международного порядка, взаимной поддержке, дружбе, политической воле к их трансформации во взаимовыгодные экономические проекты.