Дмитрий Демешин провел личный прием граждан в приемной президента России

Трудности имеются и у центра «Содружество». В нем работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Однако, по словам представителей организации, им зачастую негде проводить занятия. Мэр Сергей Кравчук предложил использовать для этих целей любой из 15 городских центров работы с населением и выбрать удобную для себя площадку.