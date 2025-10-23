Дмитрий Демешин провел личный прием граждан в приемной президента России

Первый вопрос касался необходимости строительства водозаборной скважины в поселке Джонка Нанайского района, где много лет нет нормальной питьевой воды. Глава Нанайского района Николай Сафронов сообщил, что скважину построят до середины следующего года. Губернатор подчеркнул, что это должно повлечь за собой снижение тарифов для населения.
Другое обращение, касающееся газификации, губернатору поступило от жителей поселка Переяславки. Газ в своем доме некоторые местные ждут уже три года. Представитель компании «Газпром газораспределение Дальний Восток» в ходе личного приема пообещал газифицировать проблемные дома уже до конца года.
Трудности имеются и у центра «Содружество». В нем работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Однако, по словам представителей организации, им зачастую негде проводить занятия. Мэр Сергей Кравчук предложил использовать для этих целей любой из 15 городских центров работы с населением и выбрать удобную для себя площадку.
Все поручения, данные в ходе встречи, поставлены на личный контроль губернатора.