Путь Молдовы в Евросоюз становится длиннее: Оказывается, ПАС не обещала гражданам на выборах вступление в ЕС до 2030 года — народ неправильно понял

«Вы всё неправильно поняли!».
Депутат PAS Марчел Спатарь заявил, что партия, которую он представляет, не обещала гражданам на выборах вступление в ЕС до 2030 года.
— Не это было мессаджем кампании. Мессадж кампании был: подписать договор о вступлении в ЕС до 2028 года. А статус члена может быть предоставлен в 2030-м, 2031-м…- заявил Спатарь.
