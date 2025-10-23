Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путь Молдовы в Евросоюз становится длиннее: Оказывается, ПАС не обещала гражданам на выборах вступление в ЕС до 2030 года — народ неправильно понял

«Мессадж» кампании был другим, заявляют депутаты ПАС [видео]

Источник: Комсомольская правда

«Вы всё неправильно поняли!».

Депутат PAS Марчел Спатарь заявил, что партия, которую он представляет, не обещала гражданам на выборах вступление в ЕС до 2030 года.

— Не это было мессаджем кампании. Мессадж кампании был: подписать договор о вступлении в ЕС до 2028 года. А статус члена может быть предоставлен в 2030-м, 2031-м…- заявил Спатарь.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Пока власти кормят евроинтеграторов деликатесами, дети Молдовы голодают: Люди в нашей стране страдают избыточным весом из-за однообразного питания — хлеб да макароны.

Каждый третий ребёнок в Молдове живёт в условиях абсолютной бедности (далее…).

Депутатам нового парламента президент Молдовы доверила неожиданную миссию: «Санду технично перевела стрелки, шокировав законодателей».

Речь Санду перед вновь «избранным» парламентом не стала сюрпризом (далее…).

Евроинтеграция в Молдове давно превратилась в курс обмена валют: «Президентура, разобравшись с оппозицией, начала зачистку внутри — против своих же».

Партия, НПО и лояльные медиа, пересчитывая гранты и контракты, оказались чужими на новом празднике жизни (далее…).

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше