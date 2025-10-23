Беларусь и Алжир планируют совместно производить технику

В министерстве также отметили, что алжирская сторона заинтересована в приобретении тракторов белорусского производства повышенной мощности, а также в создании совместного производства сельхозтехники и оборудования. Также Алжир предлагает реализовать совместный проект по выпуску грузовой и пассажирской техники «МАЗ».