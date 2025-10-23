Ричмонд
Беларусь и Алжир планируют совместно производить технику

Алжирская сторона заинтересована в приобретении белорусских тракторов и создании совместных производств.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Беларусь и Алжир планируют наладить совместное производство различной техники. Такие планы были озвучены на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с алжирским министром промышленности Яхьей Баширом, сообщила пресс-служба белорусского МИД.

Глава внешнеполитического ведомства Беларуси находится в Алжире с рабочим визитом.

«Стороны обсудили вопросы промышленной кооперации, стандартизации и сертификации. Договорились о проведении целого ряда экспертных переговоров, которые состоятся в ближайшее время» — говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что алжирская сторона заинтересована в приобретении тракторов белорусского производства повышенной мощности, а также в создании совместного производства сельхозтехники и оборудования. Также Алжир предлагает реализовать совместный проект по выпуску грузовой и пассажирской техники «МАЗ».

Белорусская сторона в свою очередь предложила отойти от простой купли-продажи к промкооперации и выпуску совместной промышленной продукции с перспективой дальнейшего экспорта в страны Африки.