Эстония усилит армию ракетными установками из Южной Кореи

«Для Эстонии важно иметь возможность влиять на врага в глубине его территории. С этой целью необходимо увеличить возможности Эстонии по нанесению глубоких ударов с помощью дополнительных ракетных установок», — цитирует Певкура «Интерфакс».
Министр обороны Эстонии рассказал, что для этих целей страна договорилась о приобретении американских систем HIMARS, точные сроки поставок пока неизвестны. Также для усиления военного потенциала Эстонии рассматривается вопрос о закупке южнокорейских систем Chunmoo, что позволит укрепить обороноспособность Эстонии, а также всего НАТО.
Певкур подчеркнул, что для него крайне важно, что «значительная часть объема сделок будет передана эстонской промышленности». По его словам, оборонный сектор страны получит десятки миллионов евро прямых инвестиций.
Технические детали приобретения ракетных установок Chunmoo станут предметом отдельных консультаций между эстонским Центром оборонных инвестиций (ECDI) и Корейским экспортным агентством и производителем. После чего стороны подпишут рамочные соглашения.
У Эстонии уже есть опыт сотрудничества с Южной Кореей в оборонной сфере. Как сообщило министерство обороны, страна уже закупает у компании Hanwha Aerospace самоходные гаубицы K9, поставки которых будут продолжены — до конца следующего года Эстония получит 36 единиц таких систем.