Эстония усилит армию ракетными установками из Южной Кореи

Министр обороны Эстонии рассказал, что для этих целей страна договорилась о приобретении американских систем HIMARS, точные сроки поставок пока неизвестны. Также для усиления военного потенциала Эстонии рассматривается вопрос о закупке южнокорейских систем Chunmoo, что позволит укрепить обороноспособность Эстонии, а также всего НАТО.