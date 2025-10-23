Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Школьное питание, поддержка молодежи, Белорусская железная дорога». Лукашенко проводит совещание с руководством белорусского правительства 23 октября

Лукашенко разберется со школьным питанием на совещании с Совмином 23 октября.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 октября, в четверг, проводит совещание с руководством белорусского правительства, на котором будут обсуждать школьное питание, поддержку молодежи, Белорусскую железную дорогу. Подробности публикует телеграм-канал «Пул Первого».

«Ровно через неделю — во Дворец снова приглашено руководство правительства. Прогнозные документы на 2026-й обсудили. Сегодня — мероприятие рабочее и классическое», — отметили в телеграм-канале.

И добавили, что во время совещания у главы государства будут обсуждать четыре вопроса. Один из них — Белорусская железная дорога. В частности, будут говорить про финансовую устойчивость, влияние санкций, эффективность управления, а также возможные меры поддержки.

Кроме того, на совещании будут говорить про магистратуру: эффективность подготовки кадров, востребованность выпускников. Одним из вопросов окажется и школьное питание. Речь идет про функционирование системы, наведение порядка, контроль качества. В телеграм-канале добавили, что обсудят также поддержку молодежи. А именно — новые меры для закрепления молодых специалистов на предприятиях и в сельской местности.

Ранее мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко проведет большое совещание по Витебской области 24 октября.

Тем временем Лукашенко назвал страну, с которой готов работать день и ночь.

Кстати, Лукашенко сказал использовать перепелиные яйца в меню школ с 2026 года.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше