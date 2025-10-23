«Школьное питание, поддержка молодежи, Белорусская железная дорога». Лукашенко проводит совещание с руководством белорусского правительства 23 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 октября, в четверг, проводит совещание с руководством белорусского правительства, на котором будут обсуждать школьное питание, поддержку молодежи, Белорусскую железную дорогу. Подробности публикует телеграм-канал «Пул Первого».
«Ровно через неделю — во Дворец снова приглашено руководство правительства. Прогнозные документы на 2026-й обсудили. Сегодня — мероприятие рабочее и классическое», — отметили в телеграм-канале.
И добавили, что во время совещания у главы государства будут обсуждать четыре вопроса. Один из них — Белорусская железная дорога. В частности, будут говорить про финансовую устойчивость, влияние санкций, эффективность управления, а также возможные меры поддержки.
Кроме того, на совещании будут говорить про магистратуру: эффективность подготовки кадров, востребованность выпускников. Одним из вопросов окажется и школьное питание. Речь идет про функционирование системы, наведение порядка, контроль качества. В телеграм-канале добавили, что обсудят также поддержку молодежи. А именно — новые меры для закрепления молодых специалистов на предприятиях и в сельской местности.
