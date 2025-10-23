«Школьное питание, поддержка молодежи, Белорусская железная дорога». Лукашенко проводит совещание с руководством белорусского правительства 23 октября

Кроме того, на совещании будут говорить про магистратуру: эффективность подготовки кадров, востребованность выпускников. Одним из вопросов окажется и школьное питание. Речь идет про функционирование системы, наведение порядка, контроль качества. В телеграм-канале добавили, что обсудят также поддержку молодежи. А именно — новые меры для закрепления молодых специалистов на предприятиях и в сельской местности.