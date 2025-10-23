Выстраивать заслоны, чтобы не допустить нарушений: Узбекистан участвовал в заседании МСАП

«Основные вопросы, которые здесь рассматриваем, — обмен опытом, чтобы наши действия были скоординированы и мы могли выстраивать в первую очередь для потребителей наших стран нормальные, справедливые и цены, и условия функционирования, и услуги», — сказал Карпович.