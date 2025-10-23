Выстраивать заслоны, чтобы не допустить нарушений: Узбекистан участвовал в заседании МСАП

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Делегация во главе с председателем Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей РУз приняла участие в 59-м заседании Межгосударственного совета по антимонопольной политике (МСАП) государств-участников СНГ и 45-м заседании Штаба по Совместным расследованиям нарушений антимонопольного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба комитета.
Переговоры с коллегами из Таджикистана, России, Кыргызстана, Казахстана, Армении, Азербайджана и Беларуси прошли в Бресте в онлайн и офлайн-форматах.
Стороны подвели итоги решений предыдущих встреч, обсудили вопросы повышения эффективности работы антимонопольных органов и укрепление сотрудничества.
Председатель Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей Халилилло Турахужаев рассказал о ключевых реформах в Узбекистане в сфере, а также о нововведениях и актуальных изменениях в национальном законодательстве.
Органы, которые защищают население, конкуренцию всегда должны держать ухо востро, подчеркнул председатель МСАП, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Артур Карпович.
Он добавил, что, обмениваясь опытом, стороны стараются выстраивать соответствующие заслоны, чтобы не допустить нарушений. В каких-то случаях вносятся корректировки в законодательство, используются превентивные меры.
«Основные вопросы, которые здесь рассматриваем, — обмен опытом, чтобы наши действия были скоординированы и мы могли выстраивать в первую очередь для потребителей наших стран нормальные, справедливые и цены, и условия функционирования, и услуги», — сказал Карпович.
Предметом обсуждения стал широкий спектр вопросов, в частности связанных со сферой транспорта, реализацией нефтепродуктов, работой сотовых операторов, маркетплейсов.
Очередное заседание МСАП планируют провести в Казахстане весной 2026 г.