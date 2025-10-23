Ричмонд
Экс-губернатор Челябинской области Дубровский оспаривает законность объявления в розыск

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский пытается через суд оспорить законность решения следователя после объявления его в розыск. Информация об этом появилась на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Источник: Пчела

Экс-глава региона обжаловал действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство (ст. 125 УПК РФ). Жалоба принята к производству.

О том, что Бориса Дубровского объявили в розыск, стало известно в августе. Информация об этом появилась в базе данных МВД России. В карточке отмечается, что экс-глава региона разыскивается по статье УК, но по какой именно, не указано.

Весной Арбитражный суд Челябинской области прекратил производство по делу о банкротстве бывшего губернатора Бориса Дубровского. Долги экс-главы региона погасил бизнесмен Денис Кашигин. Он выплатил АО «Производственное объединение “Монтажник” 7 миллионов рублей, адвокату Дубровского Кириллу Мухину — миллион рублей и ещё 702 тысячи рублей — Межрайонной инспекции ФНС № 32. В сентябре Арбитражный суд Челябинской области не стал рассматривать заявления ПО “Монтажник” о включении задолженности 930,5 миллиона рублей в реестр кредиторов экс-губернатора Бориса Дубровского.

Напомним, Борис Дубровский ушёл в отставку в марте 2019 года. Накануне этого ФАС признала сговор на торгах по ремонту дорог в регионе.

В феврале 2025 года сотрудники ФСБ задержали министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева. Ему предъявили обвинение в крупной растрате. Также были задержаны и заключены под стражу предшественник Нечаева на посту главы регионального Миндортранса Дмитрий Микулик, бывший руководитель АО «Южуралмост» Александр Зырянов и Константин Зарипов, а также начальник правового управления Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Анна Курьянова.