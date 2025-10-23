Экс-министр сельского хозяйства стал первым зампредом Заксобрания Пермского края

«Кандидатуру депутата на пост зампреда Законодательного собрания Пермского края единогласно поддержали его коллеги на сегодняшнем заседании», — сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Александр Козюков избран от реготделения партии «Единая Россия», ранее он занимал пост заместителя председателя комитета краевого парламента по промышленности, экономической политике и налогам.
Александр Козюков уроженец Пермского края, он родился в 1974 году в селе Уинское. В 1998 году закончил Пермскую государственную сельскохозяйственную академию им. Д. Н. Прянишникова по специальности «агрономия». Ему была присвоена квалификация «ученый агроном». С 1996 по 1997 год он руководил колхозом «За мир».
С 1998 по 2004 год Козюков работал в системе профобразования, будучи замдиректора профучилища № 23. В 2005 году году возглавил Уинское сельское поселение, а в 2009-м — стал главой Уинского района.
С 2017 по 2019 год Александр Козюков возглавлял краевое министерство сельского хозяйства. С 2019 по 2021 год был начальником управления Россельхознадзора по Пермскому краю. В 2021 году избрался депутатом Заксобрания региона.
Александр Козюков сменил на посту первого вице-спикера краевого парламента Вячеслава Григорьева, который в сентябре 2025 года стал членом Совета Федерации от Пермского края.
