Экс-министр сельского хозяйства стал первым зампредом Заксобрания Пермского края

ПЕРМЬ, 23 октября, ФедералПресс. Первым заместителем председателя Законодательного собрания Пермского края стал Александр Козюков. Его кандидатуру на обсуждение депутатского корпуса внес спикер краевого парламента Валерий Сухих.

Источник: Reuters

«Кандидатуру депутата на пост зампреда Законодательного собрания Пермского края единогласно поддержали его коллеги на сегодняшнем заседании», — сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Козюков избран от реготделения партии «Единая Россия», ранее он занимал пост заместителя председателя комитета краевого парламента по промышленности, экономической политике и налогам.

Александр Козюков уроженец Пермского края, он родился в 1974 году в селе Уинское. В 1998 году закончил Пермскую государственную сельскохозяйственную академию им. Д. Н. Прянишникова по специальности «агрономия». Ему была присвоена квалификация «ученый агроном». С 1996 по 1997 год он руководил колхозом «За мир».

С 1998 по 2004 год Козюков работал в системе профобразования, будучи замдиректора профучилища № 23. В 2005 году году возглавил Уинское сельское поселение, а в 2009-м — стал главой Уинского района.

С 2017 по 2019 год Александр Козюков возглавлял краевое министерство сельского хозяйства. С 2019 по 2021 год был начальником управления Россельхознадзора по Пермскому краю. В 2021 году избрался депутатом Заксобрания региона.

Александр Козюков сменил на посту первого вице-спикера краевого парламента Вячеслава Григорьева, который в сентябре 2025 года стал членом Совета Федерации от Пермского края.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что федеральным инспектором в Прикамье стал ветеран СВО Иван Амиров. Его наставник — полпред президента в ПФО Игорь Комаров.

