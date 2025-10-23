Бюджет Приднестровья на 2025 год будет откорректирован из-за топливного кризиса

ТИРАСПОЛЬ, 23 окт — Sputnik. Экономика Приднестровья оказалась в крайне сложном положении в результате энергетического кризиса, возникшего с начала этого года, сообщил глава комитета по экономике местного законодательного собрания Виктор Гузун.
«По итогам девяти месяцев экономика не восстановилась после тех ситуаций, когда были приостановлены наши предприятия, когда один из крупнейших налогоплательщиков, МолдГРЭС, работает только на внутренний рынок Приднестровья без экспорта. Мы недополучаем большую часть налоговых доходов», — отметил чиновник.
Он подчеркнул, что бюджет Приднестровья не получает большую часть налогов и поэтому правительство предложило сократить финансирование ряда целевых программ, которые были запланированы в этом году, все органы власти работают над тем, чтобы в полном объеме и вовремя платить зарплаты и пенсии.
«В этих непростых условиях необходимо принимать оперативные управленческие решения, чтобы можно было закрыть этот год с минимальными рисками», — сказал Гузун.
Так, параметры по доходам сократят почти на 290 миллионов рублей в местной валюте. Из-за падения доходов сократят и расходы. Меньше денег выделят на обновление социальной инфраструктуры, ремонт дорог, программ по здравоохранению, питанию, закупку обмундирования и ряду иных статей.
«Что-то финансируется частично, что-то, может быть, вообще не финансируется. Эти решения — вынужденные», — добавил депутат.
Он подчеркнул, что на данный момент в Приднестровье все средства аккумулируются для своевременной выплаты зарплат, пенсий и исполнения иных первостепенных задач.