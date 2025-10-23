Ричмонд
Минобороны усиливает контроль после инцидента с беспилотником в Западно-Казахстанской области

Минобороны усиливает контроль после инцидента с беспилотником в Западно-Казахстанской области.

Источник: Zakon.kz

В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области зафиксирован факт взрыва беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения. Обломки обнаружены в удалённой местности, вне зоны проживания населения. Пострадавших и материального ущерба не зарегистрировано.

Совместно с уполномоченными государственными органами проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств инцидента и происхождения объекта.

Министерством обороны Республики Казахстан приняты дополнительные меры по усилению контроля за воздушным пространством и предотвращению несанкционированного пересечения государственной границы воздушными объектами. Ведутся консультации с иностранными партнёрами, которым потенциально могут принадлежать данные аппараты.