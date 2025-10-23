Минобороны усиливает контроль после инцидента с беспилотником в Западно-Казахстанской области.

Министерством обороны Республики Казахстан приняты дополнительные меры по усилению контроля за воздушным пространством и предотвращению несанкционированного пересечения государственной границы воздушными объектами. Ведутся консультации с иностранными партнёрами, которым потенциально могут принадлежать данные аппараты.