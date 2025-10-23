Краевой парламент отменил региональный закон об обманутых дольщиках

Отмена краевых мер поддержки произошла в связи с окончательным решением проблемы строительства долгостроев в Пермском крае. Последним объектом незавершенного строительства в регионе стал жилой дом на ул. Карпинского, 110а в Перми. К его заселению приступили в июне этого года.