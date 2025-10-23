Краевой парламент отменил региональный закон об обманутых дольщиках

Краевой парламент признал утратившим силу закон о мерах господдержки обманутых дольщиков. Он предусматривал субсидии из регионального бюджета на оплату целевого взноса для оплаты стоимости завершения строительства «проблемного объекта».
Отмена краевых мер поддержки произошла в связи с окончательным решением проблемы строительства долгостроев в Пермском крае. Последним объектом незавершенного строительства в регионе стал жилой дом на ул. Карпинского, 110а в Перми. К его заселению приступили в июне этого года.
Начиная с 2019 года из реестра проблемных объектов на территории Прикамья исключили 73 долгостроя, более 5,5 тыс. жителей края восстановили свои жилищные права и получили квартиры или денежные возмещения. Закон Пермского края № 144-ПК действовал с 31 октября 2017 года.
При этом, в Прикамье продолжит работу специальный Фонд защиты прав дольщиков. Он займется решением гарантийных обязательств по введенным объектам. Штат его сотрудников сократят.