В Госдуме оценили последствия отмены Трампом саммита с Путиным

По мнению Алексея Чепы, в заявлении Трампа не было ни слова о приостановке подготовки саммита. Парламентарий заверил, что деятельность по организации встречи российского и американского президентов продолжится, причем будут задействованы все уровни контактов, которые есть между Москвой и Вашингтоном.