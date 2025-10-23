Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме оценили последствия отмены Трампом саммита с Путиным

Заявление американского лидера Дональда Трампа об отмене переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште не означает, что саммит не будет организован позже. Москва продолжает подготовку к очередной встрече. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал зампред Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Трамп объявил о том, что анонсированный ранее двусторонний саммит в Венгрии с участием лидеров США и России не состоится. Он уточнил, что причина отмены встречи — его сомнения в результативности переговоров, пишет «Лента.ру».

По мнению Алексея Чепы, в заявлении Трампа не было ни слова о приостановке подготовки саммита. Парламентарий заверил, что деятельность по организации встречи российского и американского президентов продолжится, причем будут задействованы все уровни контактов, которые есть между Москвой и Вашингтоном.

Депутат акцентировал внимание на том, что «резкие и быстрые заявления» Дональда Трампа вызывают удовлетворение европейских лидеров, но не устраивают Россию. Чепа добавил, что последовательность Москвы в отстаивании своих интересов не нравится ЕС, но шанс на возобновление диалога Белого дома и Кремля высок.

«Я уверен, что по всем линиям связей, которые у нас налажены, мы будем продолжать работать. Давайте выдерживать все эти линии, спокойно смотреть, что будет дальше», — призвал парламентарий.

Заявление об отказе проводить саммит президент США сделал 22 октября. Вслед за этим министр финансов Скотт Бессант объявил о новых санкциях в отношении России из-за недостаточных усилий Кремля в направлении урегулирования украинского кризиса. Трамп выразил надежду, что санкции против Москвы не будут действовать долго.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше