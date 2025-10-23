В Госдуме оценили последствия отмены Трампом саммита с Путиным

Трамп объявил о том, что анонсированный ранее двусторонний саммит в Венгрии с участием лидеров США и России не состоится. Он уточнил, что причина отмены встречи — его сомнения в результативности переговоров, пишет «Лента.ру».
По мнению Алексея Чепы, в заявлении Трампа не было ни слова о приостановке подготовки саммита. Парламентарий заверил, что деятельность по организации встречи российского и американского президентов продолжится, причем будут задействованы все уровни контактов, которые есть между Москвой и Вашингтоном.
Депутат акцентировал внимание на том, что «резкие и быстрые заявления» Дональда Трампа вызывают удовлетворение европейских лидеров, но не устраивают Россию. Чепа добавил, что последовательность Москвы в отстаивании своих интересов не нравится ЕС, но шанс на возобновление диалога Белого дома и Кремля высок.
«Я уверен, что по всем линиям связей, которые у нас налажены, мы будем продолжать работать. Давайте выдерживать все эти линии, спокойно смотреть, что будет дальше», — призвал парламентарий.
Заявление об отказе проводить саммит президент США сделал 22 октября. Вслед за этим министр финансов Скотт Бессант объявил о новых санкциях в отношении России из-за недостаточных усилий Кремля в направлении урегулирования украинского кризиса. Трамп выразил надежду, что санкции против Москвы не будут действовать долго.