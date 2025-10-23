Беларусь озвучила угрозы, которые создают для нее спецслужбы Украины

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Угрозы нацбезопасности со стороны украинских спецслужб существенно обострились за время проведения СВО, заявил первый заместитель председателя КГБ Беларуси Сергей Теребов на Третьей конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму в Душанбе, передает корреспондент Sputnik.
«Во многом они обусловлены переброской на территорию России через Беларусь средств совершения террора и диверсий, заброской диверсионных групп и агентуры, вербовкой граждан для совершения резонансных террористических актов в отношении населения и представителей органов власти», — сказал первый зампредседателя КГБ.
Он уточнил, что целью украинских спецслужб также являются военные объекты, гражданская инфраструктура и объекты жизнеобеспечения.
В такой обстановке, подчеркнул Теребов, основные усилия КГБ направлены на то, чтобы выявить агентуру спецслужб Украины и не допустить создание устойчивых транзитных каналов доставки через белорусскую территорию средств совершения терактов в России.
На конференцию в Душанбе, в которой принимает участие Теребов, прибыли более 150 делегатов от компетентных органов 12 стран СНГ и ШОС. Форум организовали Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана и Антитеррористический центр СНГ.