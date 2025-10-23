Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Председатель Гордумы Ростова выступила против электросамокатов

Спикер Гордумы Ростова рассказала о проблемах с электросамокатами в городе.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Ростовской-на-Дону городской Думы Лидия Новосельцева раскритиковала использование электросамокатов в городской среде. Свою позицию она озвучила в ходе встречи с представителями средств массовой информации.

— Что касаемо самокатов, я против. Я понимаю, что это определенный тоже вид бизнеса, но я очень часто вижу, как самокатчики сбивают людей, мамочек с колясками, сами убиваются, под машины попадают, — заявила Лидия Новосельцева.

Она обратила внимание на опасность передвижения на электросамокатах в непогоду и полное игнорирование многими пользователями правил дорожного движения. Спикер гордумы описала ощущения пешеходов при виде несущегося самоката: «Думаешь, он убьет тебя или не убьет?».