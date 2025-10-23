Обмудсман Узбекистана рассказала о сотрудничестве с Россией в сфере защиты прав человека

Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсман) Феруза Эшматова рассказала о сотрудничестве с Россией в сфере защиты прав человека.
«Работа с российскими коллегами для узбекской стороны — очень важное направление. Так, за 9 месяцев этого года в офис Омбудсмана РУз поступило около 12 обращений от Уполномоченных по правам человека субъектов РФ», — отметила она.
В июле текущего года Уполномоченные по правам человека Узбекистана и России подписали дорожную карту на 2025−2026 годы.
Что предусматривает документ, какие мероприятия в соответствии с ним проводят правозащитники двух стран, как усиливают защиту прав женщин в Узбекистане — в видео Sputnik.