«Вы что будете готовить для зарубежья людей?» Лукашенко поставил вопрос перед министром образования

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания с руководством белорусского правительства, которое проходит во Дворце Независимости 23 октября, спросил министра образования Андрея Иванца, зачем готовить людей для зарубежья. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства, говоря о магистратуре, заметил, что несколько лет назад на эту тему уже говорили и определились: никакого Болонского процесса.
— У нас нормальное образование! — заявил президент Беларуси.
Александр Лукашенко обратился с вопросом к министру образования:
— Вы что в белорусских университетах будете готовить для зарубежья людей?
По словам президента, в Беларуси учится много иностранцев, которые хотели бы закончить магистратуру, быть востребованными во всем мире.
— Давайте так и поступим: платите деньги за магистратуру, приходите, обучайтесь в магистратуре в том числе, поезжайте куда угодно работать, — обратил внимание глава государства.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что преступно обворовывать детей и кормить их некачественно.