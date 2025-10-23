Ирина Влах: «Оставлять всё как есть нельзя» — лидер «Inima Moldovei» объявила о следующих шагах

Политик Ирина Влах, лидер Республиканской партии «Inima Moldovei», деятельность которой временно ограничена в связи с гражданским делом, объявила о начале новой серии встреч с гражданами по всей стране.
«Уже на этой неделе я начинаю встречи с единомышленниками в территориях. Предстоит обсудить ситуацию в стране после 28 сентября и дальнейшие шаги», — заявила Влах в социальных сетях.
Она подчеркнула: «Ясно одно — оставлять всё как есть нельзя».
Напомним, партия «Inima Moldovei» была исключена из парламентских выборов в пятницу, накануне голосования. Министерство юстиции запросило ограничение деятельности партии на 12 месяцев, пока продолжается рассмотрение дела.
