Политолог раскрыл «политическую игру» Трампа

В Вашингтоне сохраняется убежденность в том, что контакты с США являются сами по себе ценностью для России. В этой логике отмена встречи или ограничение дипломатического доступа рассматриваются как серьезный сигнал, призванный заставить российскую сторону пересмотреть свою позицию, поясняет Новиков. В США не верят, что для Москвы эти контакты — лишь инструмент.