Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог раскрыл «политическую игру» Трампа

Американский лидер Дональд Трамп накануне заявил, что отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Глава Белого дома объяснил решение тем, что у него сложилось впечатление о недостижимости «нужной цели» в ходе переговоров. Что стоит за словами Трампа и состоится ли саммит Россия — США в Венгрии? Подробнее — в материале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Американист, ведущий научный сотрудник ИКСА РАН Дмитрий Новиков считает, что выступление Трампа — это часть политической игры, очередной маневр американского президента.

В Вашингтоне сохраняется убежденность в том, что контакты с США являются сами по себе ценностью для России. В этой логике отмена встречи или ограничение дипломатического доступа рассматриваются как серьезный сигнал, призванный заставить российскую сторону пересмотреть свою позицию, поясняет Новиков. В США не верят, что для Москвы эти контакты — лишь инструмент.

В Вашингтоне исходят из того, что спешить все равно в общем-то некуда и можно поманеврировать. Цель маневров, очевидно, в том, чтобы сбить максималистские требования Москвы перед саммитом, дабы снова не воспроизводить Анкоридж в чистом виде, а заиметь какой-то прогресс.

Дмитрий Новиков
ведущий научный сотрудник ИКСА РАН

Политолог считает, что телефонные переговоры глав МИД и переданная в Вашингтон нота не устроили американскую сторону, и в ответ США подают «твердый и четкий» сигнал. Вашингтон вводит санкции, одновременно заявляя об отказе от поставок ракет, тем самым показывая, что «красные линии» сохраняются. Характерно и заявление Трампа о том, что встреча возможна только «позже», отмечает Новиков.

Эксперт считает, что США вновь пытаются оказать давление на Россию, но российское руководство под давлением уступок не делает — обе стороны продолжат маневры.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что США не отказываются от саммита с Россией, вопрос лишь в сроках проведения переговоров. Соответствующее заявление он сделал после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше