Политолог раскрыл «политическую игру» Трампа

В Вашингтоне сохраняется убежденность в том, что контакты с США являются сами по себе ценностью для России. В этой логике отмена встречи или ограничение дипломатического доступа рассматриваются как серьезный сигнал, призванный заставить российскую сторону пересмотреть свою позицию, поясняет Новиков. В США не верят, что для Москвы эти контакты — лишь инструмент.
В Вашингтоне исходят из того, что спешить все равно в общем-то некуда и можно поманеврировать. Цель маневров, очевидно, в том, чтобы сбить максималистские требования Москвы перед саммитом, дабы снова не воспроизводить Анкоридж в чистом виде, а заиметь какой-то прогресс.
Политолог считает, что телефонные переговоры глав МИД и переданная в Вашингтон нота не устроили американскую сторону, и в ответ США подают «твердый и четкий» сигнал. Вашингтон вводит санкции, одновременно заявляя об отказе от поставок ракет, тем самым показывая, что «красные линии» сохраняются. Характерно и заявление Трампа о том, что встреча возможна только «позже», отмечает Новиков.
Эксперт считает, что США вновь пытаются оказать давление на Россию, но российское руководство под давлением уступок не делает — обе стороны продолжат маневры.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что США не отказываются от саммита с Россией, вопрос лишь в сроках проведения переговоров. Соответствующее заявление он сделал после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио.