Пять белорусских банков попали под санкции Евросоюза

Под 19-й пакет санкций ЕС, который был введен в отношении России, попали пять белорусских банков. Речь идет про «Белгазпромбанк», «Банк ВТБ». Также указаны «Банк БелВЭБ», «Сбер», «Альба-банк». ЕС запретил европейским финансовым структурам в рамках 19-го пакета санкций любый транзакции с указанными банками.