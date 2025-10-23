Ричмонд
Пять белорусских банков попали под санкции Евросоюза

Пять банков Беларуси попали под санкции ЕС, введенные в отношении России.

Источник: Комсомольская правда

Пять белорусских банков попали под санкции Евросоюза. Об этом говорится в постановлении Совета Европейского союза, которое опубликовано в «Официальном журнале ЕС». Подробности пишет ТАСС.

Под 19-й пакет санкций ЕС, который был введен в отношении России, попали пять белорусских банков. Речь идет про «Белгазпромбанк», «Банк ВТБ». Также указаны «Банк БелВЭБ», «Сбер», «Альба-банк». ЕС запретил европейским финансовым структурам в рамках 19-го пакета санкций любый транзакции с указанными банками.

Тем временем Литва предупредила о возможном закрытии границы с Беларусью.

Ранее Беларусь заявила про готовность сотрудничать с Литвой по вопросам границы.

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко спросил, не придет ли БЖД в его кабинет с протянутой рукой.

