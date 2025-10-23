Пять белорусских банков попали под санкции Евросоюза

Под 19-й пакет санкций ЕС, который был введен в отношении России, попали пять белорусских банков. Речь идет про «Белгазпромбанк», «Банк ВТБ». Также указаны «Банк БелВЭБ», «Сбер», «Альба-банк». ЕС запретил европейским финансовым структурам в рамках 19-го пакета санкций любый транзакции с указанными банками.
Тем временем Литва предупредила о возможном закрытии границы с Беларусью.
Ранее Беларусь заявила про готовность сотрудничать с Литвой по вопросам границы.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко спросил, не придет ли БЖД в его кабинет с протянутой рукой.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше