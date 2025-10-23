Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: жилье для многодетных семей нужно равномерно распределять по всей стране

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жилье для многодетных семей нужно равномерно распределять по всей стране, а не в Минске и других крупных городах. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 23 октября на совещании с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Yauheni Beladzed/CC0

Президент обратил внимание, что строительство жилья для военнослужащих и многодетных семей входит в число приоритетов для государства и будет в дальнейшем оставаться вопросом номер один. И для поддержки многодетных семей сейчас уже делается немало, включая помощь при строительстве жилья и выплату семейного капитала.

Однако в части строительства жилья глава государства критически отозвался о местах размещения домов для многодетных. «Мы начали строить жилье в Минске, в удобных местах, стягивая рабочую силу в города. Что мы делаем? — сказал он. — Мы зачем многодетные семьи стягиваем к Минску? Они должны, как все, жить по всей стране. Равномерное распределение рабочих рук, рабочей силы, как это было в советские времена».

Кроме того, за пределами крупных городов есть возможность строительства не только квартир, а домов с приусадебными участками, где можно что-то выращивать. «Надо копошиться в земле и что-то делать своими руками. Мы про это забыли, начали в Минске, областных центрах строить жилье для многодетных», — заметил Александр Лукашенко.

Президент также подчеркнул, что при оказании помощи подход должен быть адресным, нельзя действовать общим чохом. «Прежде чем обеспечить человека, дом дать или квартиру, вы разберитесь, кому мы с господдержкой даем жилье, что это за многодетные семьи. Разбираться надо в деталях», — обратил внимание глава государства.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше