Лукашенко: жилье для многодетных семей нужно равномерно распределять по всей стране

Однако в части строительства жилья глава государства критически отозвался о местах размещения домов для многодетных. «Мы начали строить жилье в Минске, в удобных местах, стягивая рабочую силу в города. Что мы делаем? — сказал он. — Мы зачем многодетные семьи стягиваем к Минску? Они должны, как все, жить по всей стране. Равномерное распределение рабочих рук, рабочей силы, как это было в советские времена».