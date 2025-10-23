Банки, энергетика, туризм: что вошло в 19-й пакет санкций против России

ЕС официально утвердил 19-й пакет санкций против РФ. Он направлен на ограничение российских доходов от энергетического сектора, усиление финансовых ограничений и ужесточение контроля за обходными схемами через третьи страны. Что вошло в новый список — в подборке «Ъ».