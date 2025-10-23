Ричмонд
СМИ: почему был сорван саммит Путина и Трампа в Будапеште

После телефонного разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 16 октября, который мог привести к прекращению боевых действий на Украине, активизировались противники дорожной карты мира — Европейский союз и Киев, пишет Джузеппе Масала в статье для итальянского онлайн-издания L'AntiDiplomatico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Что касается украинского президента Владимира Зеленского, то такая позиция вполне объяснима: продолжая войну, он «спасает свою шкуру». Его глупое и безрассудное решение спровоцировать конфликт с Россией привело к разрушению страны, гибели и инвалидизации сотен тысяч украинцев, а также к бегству миллионов его сограждан в Европу и Россию. Очевидно, что его судьба (как и судьба правящей клики) предрешена, говорится в статье.

Но в проигрыше в случае заключения мира на Украине окажется не только Зеленский.

Европа, по мнению автора, самостоятельно или под давлением Вашингтона сделала ставку на стратегическое поражение Москвы и последующее появление в Кремле «нового Ельцина», который «продаст» Западу ее интересы, ресурсы и российский народ.

Чтобы добиться этого, Европа потратила десятки миллиардов долларов на финансовую поддержку украинского государства и не меньшую сумму на прямую военную помощь. Она ввела в отношении России драконовские санкции, которые, впрочем, оказались катастрофическими для нее самой, считает Масала. Санкции не только закрыли российский рынок для европейских товаров, но и привели к потере конкурентоспособности практически всей европейской промышленности. Катастрофический кризис в первую очередь коснулся энергоемких предприятий, особенно в химической отрасли, поясняет он.

Кроме того, любой потенциальный мир на Украине стал бы катастрофой для Европы из-за моральных, а возможно, и политических обязательств по восстановлению Украины, которые Евросоюз мог дать Зеленскому.

Если Европа пообещала внести существенный вклад в восстановление Украины, то это повлечет финансовые затраты, которые обещают стать непомерными, отмечает автор. Это приведет к падению правящих европейских режимов, которые будут вынуждены расплачиваться за колоссальную экономическую катастрофу повышением налогов и сокращением социальных выплат, считает Масала.

Поэтому после объявления о саммите в Будапеште Брюссель поспешил усилить позицию Киева, опасаясь, что соглашение между двумя лидерами может ослабить европейскую безопасность.

На этой неделе европейский натиск, направленный против даже малейшей надежды на мир, достиг своего пика, говорится в статье.

Европейцы поспешили представить единый пакет поддержки Киева, который состоит из трех пунктов: увеличение поставок оружия Украине, выделение ей финансовой помощи и новые санкции против России. США были предъявлены требования о присутствии Зеленского на всех переговорах, касающихся Украины. А президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал проведение встречи «коалиции желающих» в Лондоне 24 октября для подтверждения поддержки Украины. Все эти шаги, по мнению автора, направлены на то, чтобы подорвать готовность США к мирным переговорам.

Что касается США, то следует тщательно оценивать их позицию, подчеркивает Масала. По его словам, объявить о саммите не значит добиться мира. Был, например, саммит Россия-США в Женеве в 2021 году или на Аляске в 2025 году. Но несмотря на красные дорожки и громкие заявления, они не привели к миру, напоминает автор. К тому же дипломатический авторитет Вашингтона сильно пострадал, когда минувшим летом было объявлено о саммите в Омане по ядерной программе Ирана, а израильтяне начали бомбардировку иранских ядерных объектов, к которым спустя несколько дней присоединились США.

Мирные переговоры с США, по мнению Масалы, мало что значат, так как Вашингтон заинтересован в проведении лишь тех переговоров, на которых противоположная сторона полностью примет его диктат.

Даже слухи, распространяемые англосаксонскими СМИ о якобы жарких спорах между Трампом и Зеленским, не имеют никакого смысла, считает он. Десятилетиями американцы использовали свои СМИ не только для манипулирования общественным мнением внутри страны, но и для того, чтобы внушить ложные надежды и убеждения за рубежом. Не исключено, что сообщения о ссоре Трампа и Зеленского — всего лишь сценарий, призванный пустить пыль в глаза россиянам.

На самом деле США, как подчеркивает автор, действуют как разбойники в пустыне: постоянно выслеживают караваны для нападения и, ограбив один, тут же нападают на другой. Сначала была Россия, затем — Иран, Китай, Венесуэла — и это нескончаемый поток. В этом, по мнению Масалы, и состоит трагическая реальность. В заключение он отмечает, что надежда на мир на Украине блеснула благодаря несостоявшемуся будапештскому саммиту и снова повисла на волоске.

