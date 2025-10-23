Что касается украинского президента Владимира Зеленского, то такая позиция вполне объяснима: продолжая войну, он «спасает свою шкуру». Его глупое и безрассудное решение спровоцировать конфликт с Россией привело к разрушению страны, гибели и инвалидизации сотен тысяч украинцев, а также к бегству миллионов его сограждан в Европу и Россию. Очевидно, что его судьба (как и судьба правящей клики) предрешена, говорится в статье.
Но в проигрыше в случае заключения мира на Украине окажется не только Зеленский.
Чтобы добиться этого, Европа потратила десятки миллиардов долларов на финансовую поддержку украинского государства и не меньшую сумму на прямую военную помощь. Она ввела в отношении России драконовские санкции, которые, впрочем, оказались катастрофическими для нее самой, считает Масала. Санкции не только закрыли российский рынок для европейских товаров, но и привели к потере конкурентоспособности практически всей европейской промышленности. Катастрофический кризис в первую очередь коснулся энергоемких предприятий, особенно в химической отрасли, поясняет он.
Если Европа пообещала внести существенный вклад в восстановление Украины, то это повлечет финансовые затраты, которые обещают стать непомерными, отмечает автор. Это приведет к падению правящих европейских режимов, которые будут вынуждены расплачиваться за колоссальную экономическую катастрофу повышением налогов и сокращением социальных выплат, считает Масала.
Поэтому после объявления о саммите в Будапеште Брюссель поспешил усилить позицию Киева, опасаясь, что соглашение между двумя лидерами может ослабить европейскую безопасность.
Европейцы поспешили представить единый пакет поддержки Киева, который состоит из трех пунктов: увеличение поставок оружия Украине, выделение ей финансовой помощи и новые санкции против России. США были предъявлены требования о присутствии Зеленского на всех переговорах, касающихся Украины. А президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал проведение встречи «коалиции желающих» в Лондоне 24 октября для подтверждения поддержки Украины. Все эти шаги, по мнению автора, направлены на то, чтобы подорвать готовность США к мирным переговорам.
Что касается США, то следует тщательно оценивать их позицию, подчеркивает Масала. По его словам, объявить о саммите не значит добиться мира. Был, например, саммит Россия-США в Женеве в 2021 году или на Аляске в 2025 году. Но несмотря на красные дорожки и громкие заявления, они не привели к миру, напоминает автор. К тому же дипломатический авторитет Вашингтона сильно пострадал, когда минувшим летом было объявлено о саммите в Омане по ядерной программе Ирана, а израильтяне начали бомбардировку иранских ядерных объектов, к которым спустя несколько дней присоединились США.
Даже слухи, распространяемые англосаксонскими СМИ о якобы жарких спорах между Трампом и Зеленским, не имеют никакого смысла, считает он. Десятилетиями американцы использовали свои СМИ не только для манипулирования общественным мнением внутри страны, но и для того, чтобы внушить ложные надежды и убеждения за рубежом. Не исключено, что сообщения о ссоре Трампа и Зеленского — всего лишь сценарий, призванный пустить пыль в глаза россиянам.
На самом деле США, как подчеркивает автор, действуют как разбойники в пустыне: постоянно выслеживают караваны для нападения и, ограбив один, тут же нападают на другой. Сначала была Россия, затем — Иран, Китай, Венесуэла — и это нескончаемый поток. В этом, по мнению Масалы, и состоит трагическая реальность. В заключение он отмечает, что надежда на мир на Украине блеснула благодаря несостоявшемуся будапештскому саммиту и снова повисла на волоске.