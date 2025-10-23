В ЕС утвердили 19-й пакет антироссийских санкций

Европейский союз (ЕС) утвердил 19-й пакет санкций против России. Вводятся новые ограничения на перемещение российских дипломатов и запрет на закупку российского сжиженного природного газа (СПГ), который пройдет в два этапа: краткосрочные контракты должны истечь в течение шести месяцев, а долгосрочные — до 1 января 2027 года. Под санкциями оказались 117 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть (так называемый теневой флот). Также россиянам начнут блокировать операции с криптовалютой.