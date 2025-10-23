В НАТО назвали условие, при котором будут сбивать российские самолеты

Представитель телеканала задал Марку Рютте вопрос о том, как НАТО будет реагировать в случае, если российские самолеты нарушат границы объединения. Генсек альянса напомнил, что случаи захода истребителей ВС РФ в воздушное пространство стран-членов НАТО уже неоднократно фиксировались. В итоге самолеты НАТО мягко выводили российские борты за свою территорию. «Мы к этому готовились и тренировались», — приводят слова Рютте «Ведомости».