В НАТО назвали условие, при котором будут сбивать российские самолеты

Представитель телеканала задал Марку Рютте вопрос о том, как НАТО будет реагировать в случае, если российские самолеты нарушат границы объединения. Генсек альянса напомнил, что случаи захода истребителей ВС РФ в воздушное пространство стран-членов НАТО уже неоднократно фиксировались. В итоге самолеты НАТО мягко выводили российские борты за свою территорию. «Мы к этому готовились и тренировались», — приводят слова Рютте «Ведомости».
Представитель альянса ответил корреспонденту Fox News, что пилоты или силы ПВО НАТО будут сбивать самолеты ВС РФ только если их маневры будут расценены как представляющие опасность для членов военного блока.
15 октября The Telegraph сообщила, что страны НАТО формируют единые правила, которые определят условия для ликвидации российских самолетов. Некоторые члены блока настаивали на признании законной целью всех бортов ВС РФ, оснащенных ракетами «воздух-земля», нарушивших воздушные границы альянса. При принятии решения об уничтожении самолета будут оцениваться тип вооружения и маршрут следования.
9 октября депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию с призывом к членам НАТО сбивать российские самолеты, которые зайдут в их воздушное пространство.