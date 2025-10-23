Стало известно, зачем глава СИБ Мустяцэ с дюжиной сотрудников приезжал в Комрат: Спикер Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов раскрыл детали неожиданного визита

Утром 23 октября в Комрат на 4 автомобилях неожиданно приехал глава СИБ Мустяцэ и 12 сотрудников структуры. В здании Исполкома и НСГ Гагаузии у них прошла встреча с главой НСГ Дмитрием Константиновым и зам председателя Исполкома Ильей Узуном. Затем силовики укатили куда-то дальше по Комрата. По некоторым данным, в местный отдел СИБа.