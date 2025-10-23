Стало известно, зачем глава СИБ Мустяцэ с дюжиной сотрудников приезжал в Комрат: Спикер Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов раскрыл детали неожиданного визита

Спикер Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов раскрыл детали неожиданного визита директора Службы информации и безопасности Молдовы Александра Мустяцэ в Комрат.
По его словам, представители спецслужбы интересовались, «какая будет дальнейшая работа» после парламентских выборов.
«Их интересовало в первую очередь то, когда будут выборы в Народное собрание и как мы будем их проводить», — заявил председатель НСГ.
Константинов опроверг заявления о том, что действующий созыв НСГ преднамеренно затягивает выборы. Он заявил, что вокруг этого вопроса сложилась нестандартная ситуация, поскольку Государственная канцелярия обжаловала в суде постановление НСГ о формировании нового состава ЦИК Гагаузии, сообщает @gagauziarun.
«Поэтому дата выборов не назначается, мы должны избрать ЦИК, после чего нужно три месяца, чтобы они смогли поработать», — отметил Константинов.
Утром 23 октября в Комрат на 4 автомобилях неожиданно приехал глава СИБ Мустяцэ и 12 сотрудников структуры. В здании Исполкома и НСГ Гагаузии у них прошла встреча с главой НСГ Дмитрием Константиновым и зам председателя Исполкома Ильей Узуном. Затем силовики укатили куда-то дальше по Комрата. По некоторым данным, в местный отдел СИБа.