Помощь не должна стать опекой: Лукашенко о мерах поддержки молодежи

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Проект указа «О мерах поддержки молодежи» обсудили на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совмина.
Отмечается, что цель этого документа — сформировать условия для привлечения и сохранения молодых кадров на отечественных предприятиях.
Глава государства в свою очередь призвал подходить к этому вопросу взвешенно. По его мнению, помощь молодежи не должна переходить в чрезмерную опеку, кроме того, средства государству нужны и на другие направления.
Лукашенко также подчеркнул, что молодые люди, в отличие от пожилых, способны работать и зарабатывать.
«Я не к тому, чтобы не помогать молодежи. Молодежь — наше будущее, и ей надо помочь. Давайте конкретно скажем, в чем мы должны помочь молодежи», — сказал президент, его слова приводит БелТА.
Он считает, что в стране нужно создать такие условия, чтобы молодежь могла зарабатывать.
Лукашенко также подчеркнул, что любые льготы и поддержка государства должны быть предварительно просчитаны и обоснованы. При этом в стране должны быть уверены, что средств будет достаточно, чтобы в будущем выполнять взятые на себя обязательства. В связи с этим Лукашенко предложил исходить из реалий.
Ранее на открытии в Минске Центра технического творчества детей и молодежи президент поручил подумать о стимулах, которые бы закрепили в стране талантливую молодежь.
По его словам, спрос на белорусскую молодежь и студентов колоссальный, а «силой таланты не удержишь». В связи с этим нужно создавать для них соответствующие интересы, уверен президент.