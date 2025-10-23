Ричмонд
Помощь не должна стать опекой: Лукашенко о мерах поддержки молодежи

В Беларуси разрабатывается проект указа, направленный на формирование условий для привлечения и сохранения молодых кадров на предприятиях.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Проект указа «О мерах поддержки молодежи» обсудили на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совмина.

Отмечается, что цель этого документа — сформировать условия для привлечения и сохранения молодых кадров на отечественных предприятиях.

Глава государства в свою очередь призвал подходить к этому вопросу взвешенно. По его мнению, помощь молодежи не должна переходить в чрезмерную опеку, кроме того, средства государству нужны и на другие направления.

Лукашенко также подчеркнул, что молодые люди, в отличие от пожилых, способны работать и зарабатывать.

«Я не к тому, чтобы не помогать молодежи. Молодежь — наше будущее, и ей надо помочь. Давайте конкретно скажем, в чем мы должны помочь молодежи», — сказал президент, его слова приводит БелТА.

Он считает, что в стране нужно создать такие условия, чтобы молодежь могла зарабатывать.

Лукашенко также подчеркнул, что любые льготы и поддержка государства должны быть предварительно просчитаны и обоснованы. При этом в стране должны быть уверены, что средств будет достаточно, чтобы в будущем выполнять взятые на себя обязательства. В связи с этим Лукашенко предложил исходить из реалий.

Ранее на открытии в Минске Центра технического творчества детей и молодежи президент поручил подумать о стимулах, которые бы закрепили в стране талантливую молодежь.

По его словам, спрос на белорусскую молодежь и студентов колоссальный, а «силой таланты не удержишь». В связи с этим нужно создавать для них соответствующие интересы, уверен президент.

