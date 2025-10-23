Ричмонд
CNN: быстрый мир на Ближнем Востоке разрушил планы Трампа по Украине

Попытка президента США Дональда Трампа оказать давление на Россию для быстрого урегулирования украинского конфликта не увенчалась успехом. Несостоятельность такого подхода стала очевидной на фоне шаткого перемирия между Израилем и Палестиной, сообщает CNN.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как отмечает CNN, затяжные кризисы, подобные украинскому и ближневосточному конфликтам, не могут быть разрешены быстро без устранения их первопричин.

«Внешнеполитическая стратегия Трампа, построенная на личной дипломатии и силовом давлении, дала сбой на двух направлениях одновременно», — приводит «Ура.ру» выдержку из материала.

В статье говорится, что шаткое перемирие в секторе Газа находится под угрозой срыва, а переговоры по урегулированию украинского конфликта фактически остановились. Все это обнажило разрыв между амбициозными планами Вашингтона и сложностью кризисов, которые он попытался решить.

В материале подчеркивается, что достигнутое израильско-палестинское перемирие отличается крайней нестабильностью и может быть сорвано в любой момент. Эта хрупкость подтверждается неоднократными нарушениями режима прекращения огня обеими сторонами. А дипломатическая миссия администрации Трампа, целью которой является закрепление мира, в будущем может оказаться неэффективной.

Возможно, благодаря этому Трамп пришел к выводу, что быстрое решение украинской проблемы может привести к подобному финалу. Заморозка конфликта по линии фронта неприемлема, так как необходимо устранить его коренные причины — на этом неизменно настаивает Москва. Ранее президент РФ Владимир Путин акцентировал внимание на том, что любое затишье Украина использует для наращивания военной мощи и последующего возобновления атак. Авторы публикации призывают Трампа учитывать позиции обеих сторон, а не поддерживать одну из них — только так можно достичь прочного мира.

