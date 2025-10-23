Как отмечает CNN, затяжные кризисы, подобные украинскому и ближневосточному конфликтам, не могут быть разрешены быстро без устранения их первопричин.
«Внешнеполитическая стратегия Трампа, построенная на личной дипломатии и силовом давлении, дала сбой на двух направлениях одновременно», — приводит «Ура.ру» выдержку из материала.
В статье говорится, что шаткое перемирие в секторе Газа находится под угрозой срыва, а переговоры по урегулированию украинского конфликта фактически остановились. Все это обнажило разрыв между амбициозными планами Вашингтона и сложностью кризисов, которые он попытался решить.
В материале подчеркивается, что достигнутое израильско-палестинское перемирие отличается крайней нестабильностью и может быть сорвано в любой момент. Эта хрупкость подтверждается неоднократными нарушениями режима прекращения огня обеими сторонами. А дипломатическая миссия администрации Трампа, целью которой является закрепление мира, в будущем может оказаться неэффективной.
Возможно, благодаря этому Трамп пришел к выводу, что быстрое решение украинской проблемы может привести к подобному финалу. Заморозка конфликта по линии фронта неприемлема, так как необходимо устранить его коренные причины — на этом неизменно настаивает Москва. Ранее президент РФ Владимир Путин акцентировал внимание на том, что любое затишье Украина использует для наращивания военной мощи и последующего возобновления атак. Авторы публикации призывают Трампа учитывать позиции обеих сторон, а не поддерживать одну из них — только так можно достичь прочного мира.