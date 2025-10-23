Возможно, благодаря этому Трамп пришел к выводу, что быстрое решение украинской проблемы может привести к подобному финалу. Заморозка конфликта по линии фронта неприемлема, так как необходимо устранить его коренные причины — на этом неизменно настаивает Москва. Ранее президент РФ Владимир Путин акцентировал внимание на том, что любое затишье Украина использует для наращивания военной мощи и последующего возобновления атак. Авторы публикации призывают Трампа учитывать позиции обеих сторон, а не поддерживать одну из них — только так можно достичь прочного мира.