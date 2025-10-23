Politico: новые антироссийские санкции США стали значительным изменением политики Вашингтона

По словам Владислава Власюка, уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики, «прелесть» решения Белого дома заключается в его всеобъемлющем характере: санкции введены против всей нефтяной инфраструктуры и должны привести к «значительному и быстрому эффекту». Он подчеркнул, что «пикантность» решению добавляет то, что «Роснефть», «Лукойл» и другие российские компании накануне саммита на Аляске готовили предложение о сотрудничестве с США. Власюк также сообщил, что санкции США «открывают ящик Пандоры» и Киев с союзниками будут пытаться «добиться большего».