Politico: новые антироссийские санкции США стали значительным изменением политики Вашингтона

В среду США объявили о введении санкций против двух крупнейших нефтяных компаний России. Администрация Дональда Трампа впервые предприняла такой шаг, что свидетельствует о заметном изменении ее подхода к украинскому конфликту, считает американское издание Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

США внесли «Роснефть» и «Лукойл» в черный список и ввели другие санкции, поскольку, как пояснил министр финансов Скотт Бессент, Россия «не проявила серьезной приверженности мирному процессу», говорится в статье. До вчерашнего дня Белый дом не обновлял антироссийские санкции, введенные при администрации Джо Байдена, и не вводил новые, подчеркивает издание.

Трамп и его команда неоднократно заявляли, что считают санкции препятствием для дипломатии.

Это шло вразрез с позицией Украины и Европы, которые утверждали, что финансовое давление заставит президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров. Киев и Брюссель, как отмечается в другой статье Politico, с восторгом приняли решение администрации Трампа. «Это явный сигнал с обеих сторон Атлантики, что мы будем оказывать коллективное давление на Россию», — написала в соцсети Х глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам Владислава Власюка, уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики, «прелесть» решения Белого дома заключается в его всеобъемлющем характере: санкции введены против всей нефтяной инфраструктуры и должны привести к «значительному и быстрому эффекту». Он подчеркнул, что «пикантность» решению добавляет то, что «Роснефть», «Лукойл» и другие российские компании накануне саммита на Аляске готовили предложение о сотрудничестве с США. Власюк также сообщил, что санкции США «открывают ящик Пандоры» и Киев с союзниками будут пытаться «добиться большего».

